Festgottesdienst zum Jubiläum

Berlin: Krankenhauskirche im Wuhlgarten |

Biesdorf. Die Wuhletal-Psychosoziales Zentrum gGmbH lädt am Sonntag, 19. November, um 10 Uhr zu einem ökumenischen Festgottesdienst in die Krankenhauskirche im Wuhlgarten, Brebacher Weg 15, ein. Anlass ist der 20. Jahrestag der Wiedereinweihung der Kirche. Die Liturgie und die Predigt werden gehalten von Hans-Georg Furian, Superintendent des Kirchenkreises Lichtenberg-Oberspree, und Pater Martin Benning von der Pfarrei zum Guten Hirten in Friedrichsfelde. Die musikalische Begleitung übernehmen Kammermusikdirektor Joachim Vetter an der Orgel und der Posaunenchor der Kreuzkirche Mahlsdorf. Die Krankenhauskirche wurde Mitte November 1997 nach umfangreicher Sanierung wiedereröffnet. Sie wurde vor allem durch zahlreiche private Spenden und finanzielle Unterstützung des Senats, des Unfallkrankenhauses Berlin und des Vivantes Klinikums möglich. Heute ist die Kirche nicht nur Gotteshaus, sondern auch ein wichtiger Ort für Begegnungen und kulturelle Veranstaltungen. hari