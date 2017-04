Filmporträt über Szenelokal

Berlin: Stadtteilzentrum Biesdorf |

Biesdorf. Das Biesdorfer Dokumentar-und Kurzfilmforum stellt am Montag, 8. Mai, um 18.30 Uhr im Stadtteilzentrum Biesdorf, Alt-Biesdorf 15, den Film „Lampion – c´est si bon“ vor. In der 2001 entstandenen Dokumentation porträtiert der Autor und Regisseur Günther Kotte das winzige Kneipe „Lampion“ und dessen Umfeld an der Knaackstraße in Prenzlauer Berg. Das Künstlerlokal im Kollwitzkiez war ein Refugium der alternativen Prenzlauer-Berg-Szene nach der Wiedervereinigung bis 2003. Der Eintritt zum Film kostet fünf Euro. hari