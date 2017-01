Biesdorf.

Der Verein „Freunde der Gärten der Welt“ lädt am Sonntag, 22. Januar, um 11 Uhr zu einer Führung durch den Schlosspark Biesdorf, Alt-Biesdorf 55, ein. Der Schlosspark wurde am Ende des 19. Jahrhunderts im Auftrag des damaligen Besitzers, Wilhelm von Siemens, vom namhaften Gartenarchitekten und späteren Berliner Stadtgartendirektor Albert Brodersen im Stil eines englischen Gartens gestaltet. Er gehört zu den schönsten öffentlichen Grünanlagen der Hauptstadt. Die rund 90-minütige Führung übernimmt das Vereinsmitglied und der Vorsitzende des Stiftung Ost-West-Begegnungsstätte Schloss Biesdorf Heinrich Niemann. Treffpunkt ist vor dem Schlosseingang. Die Teilnahme kostet drei Euro. Anmeldung per E-Mail an event@freunde-der-gaerten-der-welt.de