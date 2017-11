Führung durch Foto-Ausstellung

Biesdorf.

Eine ganz persönliche Führung durch die aktuelle Ausstellung „Blick Verschiebung“ bietet das Zentrum für Kunst und öffentlichen Raum im Schloss Biesdorf, Alt-Biesdorf 55, am Sonntag, 26. November, um 12 Uhr. Der Fotograf Sven Gatter und ZKR-Direktorin Katja Aßmann stellen Positionen der beteiligten Fotografen vor und berichten von den Orten in Ostdeutschland, die Eingang in die Ausstellung gefunden haben. Die Fotografien in der Ausstellung beschäftigen sich mit Veränderungen in ostdeutschen Landschaften seit der Wende in der DDR. Die Teilnahme kostet acht Euro. Mehr Infos auf zkr-berlin.de