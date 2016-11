Interview mit Katja Aßmann, Direktorin im Schloss Biesdorf, über ihr Galerie-Konzept

Biesdorf. Katja Aßmann leitet das neue Zentrum für Kunst und öffentlichen Raum (ZKR) in Schloss Biesdorf. Im Auftrag der Grün Berlin GmbH soll sie das Schloss zu einer Top-Adresse im Berliner Kulturbetrieb machen. Mit ihr sprach Berliner-Woche-Reporter Harald Ritter.

Es war und ist spannend. Das Interesse vor allem vieler Biesdorfer an ihrem Schloss ist groß. Wir hatten im ersten Monat, dem September, 4500 Besucher. Die meisten waren zunächst vor allem neugierig auf das neue Schloss.Wir sind noch am Anfang, es bekannt zu machen. Im Bewusstsein vieler Menschen in Marzahn-Hellersdorf ist das Schloss mit der Nutzung als Stadtteilzentrum und Ausstellungsort für Künstler aus dem Bezirk verhaftet.Die Auseinandersetzung mit DDR-Kunst allein wird nicht reichen, um dem Schloss Biesdorf einen angemessenen Platz in der reichen Berliner Galerienlandschaft erkämpfen zu können. Das war schon im Galerie-Beirat klar, als hier die Bauarbeiten begannen. Wir, die Grün Berlin GmbH, bringen das ein, was wir besonders gut können. Das ist Kunst im öffentlichen Raum, in Parks, in Grünanlagen. Das ist auch ein Platz, der in der Berliner Galerien-Landschaft noch nicht belegt ist.Da bleiben wir dran. Wir arbeiten eng mit dem Kunstarchiv Beeskow zusammen und laden etwa die Besucher unserer ersten Ausstellung ein, Arbeiten aus Beeskow zum Thema Kunst und öffentlicher Raum zu entdecken. Bei künftigen Ausstellungen werden wir sehen, wie DDR-Kunst und die Auseinandersetzung damit nicht nur eingebunden, sondern auch zum Thema werden kann.Ja, wir wollen das Schloss zu einem Ausstellungsort entwickeln, der in Berlin und über Berlin hinaus Beachtung findet. Wir werden etwa zweimal im Jahr eine große Ausstellung zu wechselnden Themen zeigen. Gleichzeitig wollen wir mit unseren Partnern neue Projekte zu den Themen Kunst und öffentlicher Raum umsetzen. Außerdem wird es einmal im Monat ein Künstlergespräch geben, etwa wie jetzt mit den Landschaftsarchitekten, die den IGA-Campus gestalten.Wir sind einer der IGA-Orte im Bezirk. Die IGA Berlin 2017 wird uns Gelegenheit geben, das Schloss über die Region hinaus bekannter zu machen. In das IGA-Marketing ist das Schloss an exponierter Stelle eingebunden. Jedes Reisebüro, jeder Bus, der zur IGA kommt, erhält die Möglichkeit, einen Zwischenstopp am Schloss Biesdorf einzulegen.