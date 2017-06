Jazz-Konzert in der Kirche

Berlin: Krankenhauskirche im Wuhlgarten |

Biedorf. Das Trio „The Good Old Good Ones“ gibt am Freitag, 30. Juni, um 19 Uhr, ein Jazzkonzert in der Krankenhauskirche im Wuhlgarten, Brebacher Weg 15, Haus 33. Pianist Declan Forde, Bassist James Banner sowie Sängerin Mirna Bogdanovic spielen Melodien aus den Anfangstagen der Jazzmusik am New Yorker Broadway. Um eine Spende am Ausgang wird gebeten. Sie kommt dem von Yehudi Menuhin gegründeten Verein Live Music Now zugute, der damit junge Musiker unterstützt. KT