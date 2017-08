Kirche am Denkmaltag offen

Berlin: Krankenhauskirche im Wuhlgarten |

Biesdorf.

Zum Tag des offenen Denkmals am 9. und 10. September lädt wieder die Krankenhauskirche im Wuhlgarten , Brebacher Weg 15, zu Veranstaltungen ein. Am 9. September ist sie von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Um 14 Uhr gibt es eine Führung über das Krankenhausgelände. Der 10. September startet mit einem festlichen Gottesdienst um 10 Uhr und einer Führung um 11 Uhr. Der Tag klingt um 18 Uhr aus mit einem „musikalischen Rendezvous“, einem Konzert für Cello und Harfe. An beiden Tagen kann die Ausstellung „20 Jahre Kunst in der Krankenhauskirche im Wuhlgarten 1997-2017“ besichtigt werden. Zu allen Veranstaltungen ist der Eintritt frei, es wird um Spenden gebeten.