Konzert: Keltische Volkslieder um Liebe und Leid

Unter den Titel „My love is like a red red rose“ interpretieren die Sopranistin Jeanette Rasenberger und der Pianist Andreas Wolter keltische, irische und schottische Weisen und Geschichten.

Volkslieder von der Insel

Die keltische Musik ist eine umfangreiche Gattung, gespeist aus der Tradition der Völker, die die Gebiete von heutigem Irland, Wales, Schottland, England, Bretagne, Galicien und Asturien bewohnten.Besucher starten auf eine interessante Musikreise durch diese mystischen Regionen und erfahren Spannendes über Land und Leute. Es erklingen irische, schottische und keltische Volkslieder um Liebe und Leid dieser nordischen Völker, alte Musik von John Dowland sowie Stücke wie Scottland the brave, Greens leaves, You raise me up, Sally Gardens und Whiskey in the Jar.