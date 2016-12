Konzert mit Synagogen-Musik

Biesdorf.

Vom 15. bis 18. Dezember findet das diesjährige Louis Lewandowski Festival statt. Das Pre Opening Konzert geben Berliner Kantoren und deren Gäste am Mittwoch, 14. Dezember, um 19 Uhr (Einlass ab 18 Uhr) in der Krankenhauskirche im Wuhlgarten, Brebacher Weg 15. Das Konzert steht unter dem Motto „Jüdische Renaissance und Barock in der Synagogalmusik“. Der deutsch-jüdische Komponist Louis Lewandowsky (1821-1894) belebte die jüdische Lithurgie neu und verband diese mit der klassischen europäischen Musiktradition. Seit 2011 finden aus Anlass des Festivals Konzerte in der Krankenhauskirche statt. Die Karten kosten zehn Euro, ermäßigt acht Euro. Karten können per E-Mail an kirche@wuhletal oder unter62 96 94 23 bestellt werden.