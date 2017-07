Kunst und Räume der Stadt

Biesdorf.

Kuratorin Nina Mende führt am Sonntag, 23. Juli, um 15 Uhr durch die Ausstellung „Zwischen Räumen“ des Zentrums für Kunst und öffentlichen Raum (ZKR) in Schloss Biesdorf, Alt-Biesdorf 55. Mende stellt dabei unterschiedliche Künstlerpositionen vor und erläutert deren Zusammenspiel mit den Werken des US-amerikanischen Architekten und Konzeptkünstlers Gordon Matta-Clark (1943-1978). In der Ausstellung des ZKR setzen sich 15 Künstler mit Fragen des urbanen Lebens und dessen Widersprüchen auseinander. Die Teilnahme kostet acht Euro (inklusive Eintritt zur Ausstellung). Mehr Infos auf zkr-berlin.de . hari