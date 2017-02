Kuratorenführung mit Jeannette Brabenetz

Am Donnerstag, den 23. Februar wird Kuratorin Jeannette Brabenetz durch die Ausstellung Auftrag Landschaft führen

Im Mittelpunkt werden dabei die Werke von Kurt Buchwald, Manfred Butzmann, Joseph W. Huber, Charlotte E. Pauly, Ralf-Rainer Wasse und Olaf Wegewitz stehen.



Zur Person:

Jeannette Brabenetz ist seit 2011 wissenschaftliche Mitarbeiterin am Kunstmuseum Albstadt, welches über einen umfangreichen Bestand ostdeutscher Kunst verfügt. In ihren Publikationen und Ausstellungen setzte Brabenetz sich u.a. mit Kunst in der DDR und zeitgenössischer Kunst, insbesondere aus Dresden, auseinander.



Donnerstag, 23. Februar | 19 Uhr

Eintritt: 3 Euro (Eintritt zur Ausstellung inklusive)