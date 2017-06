Rock und Blues in der Parkbühne

Biesdorf.

In der Biesdorfer Parkbühne, Nordpromenade 5, ist am Sonnabend, 24. Juni, Rock und Blues zu erleben. Unter dem Titel „Alles auf Anfang“ treten ab 18 Uhr Saudia Young und Ed Stone auf. Saudia Young stammt aus New York City und eroberte die Berliner Clubs und Bühnen im Sturm. Mit ihrer kraftvollen Blues-Stimme und ihrer Band hat sie einen einzigartigen Sound kreiert, den sie Noir Rockabilly Blues nennt. Ed Stone steht für Rockmusik im Sinne der Rolling Stones. Eintrittskarten zu 18 Euro gibt es auf www.biesdorfer-parkbuehne.de oder unter998 74 81.