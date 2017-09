Subbotnik und die IGA-Kunst

Biesdorf.

Erik Göngrich und Cora Hegewald veranstalten während der IGA Spaziergänge mit Kunstaktionen rund um den Kienberg. In diesem Zusammenhang haben sie sich mit der Geschichte der Subbotniks in der DDR beschäftigt. Denn der Kienberg wurde zum Beispiel in den 1980er-Jahren im Rahmen solcher freiwilliger Arbeitseinsätze bepflanzt. Bei einer Veranstaltung im Zentrum für Kunst und öffentlichen Raum (ZKR) am Sonnabend, 30. September, um 15 Uhr im Schloss Biesdorf, Alt-Biesdorf 55, gehen die beiden Künstler der Geschichte des Subbotniks nach und fragen nach dessen Potenzial in der Gegenwart. Der Eintritt kostet drei Euro, mit dem Besuch der aktuellen Ausstellung im ZKR sechs Euro. Mehr Infos auf www.zkr-berlin.de/de/schloss-biesdorf