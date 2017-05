Biesdorf.

Zum zweiten Mal findet ein Treffen der Beagle-Halter am Sonntag, 28. Mai, von 15 bis 18 Uhr auf dem Hundeplatz an der Wuhle, Alt-Biesdorf 53 s. Unter anderem gibt es Beagle-Rennen. Im vergangenen Jahr waren über 100 Beagles zu bewundern. Die Berliner Abteilung des bundesweit organisierten Vereins „Beaglespielplatz“ nutzt das Gelände seit dem vergangenen Jahr als Treffpunkt in Berlin. Eintritt 4,50 Euro. Mehr Infos auf www.beaglespielplatz.de