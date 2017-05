Berlin: Krankenhauskirche im Wuhlgarten |

Biesdorf. Ein Konzert mit virtuoser Musik vom Balkan ist am Freitag, 9. Juni, um 19 Uhr in der Krankenhauskirche im Wuhlgarten, Brebacher Weg 15, zu hören. Es spielen an Klarinette, Flöte, Violoncello und Akkordeon die Musiker Susanne Ehrhardt, Charlotte Voigt und Miroslaw Tybora. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird aber gebeten. hari