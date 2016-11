Berlin: Krankenhauskirche im Wuhlgarten |

Biesdorf. Der Kammerchor Biesdorf gibt am Sonnabend, 3. Dezember, um 19 Uhr in der Krankenhauskirche im Wuhlgarten, Brebacher Weg 15, ein Weihnachtskonzert. Unter dem Titel „Freu´ dich, Erd´und Sternenzelt“ trägt er Weihnachtslieder von der Renaissance bis heute vor. Der Eintritt beträgt acht Euro. Karten sind an der Abendkasse erhältlich. hari