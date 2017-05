Zwei Legenden des Ost-Rocks

Biesdorf.

Die Bands Karussell und Renft spielen am Sonnabend, 10. Juni, auf der Parkbühne Bisdorf. Sie gehören zu den bedeutendsten Vertretern des „Sachsenrocks“ und erreichten in der DDR ein großes Publikum. Titel von Karussell wie „Als ich fortging“ oder von Renft wie „Wer die Rose ehrt“ sind bis heute vielen Menschen in Erinnerung. Das Konzert beginnt um 18 Uhr. Der Eintritt beträgt an der Abendkasse 18, im Vorverkauf 14 Euro zuzüglich einer Gebühr. Infos auf www.biesdorfer-parkbuehne.de