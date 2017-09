Biesdorf.

Die SPD-Abgeordnete Iris Spranger lädt am Freitag, 15. September, von 13 bis 15 Uhr zu einer Bürgersprechstunde in ihr Bürgerbüro, Köpenicker Straße 25 nahe Elsterwerdaer Platz ein. Um Anmeldung unter52 28 33 65 oder per Email an buergerbuero.spranger@web.de wird gebeten.