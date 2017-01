Berlin: Tagesklinik "An der Wuhle" |

Biesdorf. Um Kinder in Suchtfamilien geht es in einer Veranstaltung in der Tagesklinik An der Wuhle am Donnerstag, 16. Februar. Sie beschäftigt sich mit dem Alkoholismus von Eltern und wie Kinder darauf reagieren. Wie können Kinder vor dessen Folgen geschützt und wie können sie in den Heilungsprozess einbezogen werden? Mit solchen und anderen Fragen beschäftigt sich ein Kreis von Menschen aus der Praxis der Suchbekämpfung. Die Informationsveranstaltung in der Tagesklinik, Brebacher Weg 15, Haus 34, dauert von 13.30 bis 15 Uhr. Um Anmeldung wird unter 562 96 94 28 gebeten. hari