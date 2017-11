Tag der offenen Tür in Klinik

Berlin: Heiligenfeld Klinik |

Biesdorf. Die Heiligenfeld Klinik Berlin, Brebacher Weg 15, veranstaltet am Mittwoch, 22. November, von 14 bis 18.30 Uhr einen Tag der offenen Tür. Sie befindet sich in Haus 19 auf dem Campus des Unfallkrankenhauses Berlin (UKB). An dem Nachmittag gibt es etwa jede halbe Stunde unterschiedliche Informationen zum Behandlungskonzept der Klinik. Außerdem besteht die Möglichkeit, an Hausführungen teilzunehmen. Diese beginnen jeweils zur vollen Stunde. Treffpunkt ist die Rezeption. Die psychiatrische Klinik de Heiligenfeld GmbH wurde Ende September eröffnet. Behandelt werden ausschließlich Privatversicherte, Selbstzahler und Personen, die über die Berufsgenossenschaften in die Klinik kommen. hari