Berlin Bullets starten in die Football-Saison

Biesdorf.

Die Berlin Bullets starten am Sonntag, 7. Mai, auf der Sportanlage in der Cecilienstraße 80 in die Football-Punktesaison. Kickoff ist um 11 Uhr. Die A-Jugend-Mannschaft tritt gegen die Indigos aus Erfurt an. Im Anschluss findet das erste Ligaspiel der Männermannschaft gegen die Mountain Tigers aus Wernigerode statt. Kickoff ist um 15 Uhr. Das Tagesticket kostet drei Euro, ermäßigt 1,50 Euro. Mehr Informationen auf https://berlin-bullets.de berlin-bullets.de