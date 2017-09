Bullets bauen B-Jugendteam auf

Berlin: Sportanlage Cecilienstraße 80 |

Biesdorf. Die Berlin Bullets wollen ihre Jugendabteilung erweitern und eine weitere Tackle-Football-Mannschaft ins Leben rufen. Mitte Oktober soll das Training für eine B-Jugendmannschaft beginnen. Trainingszeiten sind immer dienstags und donnerstags von 17 bis 19 Uhr auf der Sportanlage Cecilienstraße 80. Die Teilnahme am vierwöchigen Probetraining kostet zehn Euro. Mädchen und Jungen ab 14 Jahre können sich unter 0176/32 81 47 46 oder per E-Mail an football@berlin-bullets.de zum Probetraining anmelden. hari