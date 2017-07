Biesdorf. Die Footballer der Berlin Bullets laufen am Sonntag, 23. Juli, um 15 Uhr zum Heimspiel gegen die Brandenburg Patriots auf. Im vorletzten Spiel der Saison auf der Sportanlage in der Cecilienstraße 80 entscheidet sich der aktuelle Kampf der beiden Mannschaften um Platz drei in der Football-Landesliga-Ost. Einlass ist ab 14 Uhr. Der Eintritt für Erwachsene beträgt drei Euro, ermäßigt 1,50 Euro. Kinder unter sechs Jahren haben freien Eintritt.