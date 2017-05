Zwei Elfmeter als Grundstein

Biesdorf. Die Mannschaft von Trainer Thoralf Dominok tat sich lange schwer gegen das Tabellen-Schlusslicht Köpenicker SC, aber am Ende sprang dann doch ein 3:1-Sieg heraus. Gordon Teichert traf zum 1:0 und 2:1 in der 10. und 20. Minute jeweils per Elfmeter, dazwischen erzielte der Köpenicker Wenzel den Treffer zum 1:1. Den Schlusspunkt setzte eine Viertelstunde vor Schluss der eingewechselte Sebastian Reiss.



Am nächsten Sonntag tritt Biesdorf bei Eintracht Mahlsdorf II an (12.15 Uhr, Am Rosenhag).

Gefällt mir