Meen Rad und ick am Wuhleweg - Een Bärlina Jedicht!

Ruff uff's Rad und Wind durch's Haar.Doch dieset is' stets jut jeschütztMit der sich'ren Rad-Helm-Mütz'.Och wenn't noch früh am Morjen is,Juckt det nu weder's Rad noch mich.D'rum schwing ick ma jepflegt behende- Weg als Ziel: "Wuhletaljelände!" - …… uff meen Eselchen aus Draht,Wünsch' uns beeden: "Jute Fahrt!"Schon schnuppan wa det Wasser's FrischeNebst ander'n eindrucksvoll'n Jerüchen.Jrüßen Igel, Fuchs und HasenUnd det ohne wild zu rasen.Mit Jemütlichkeit – gloobt's ruhig Leut -Det Wuhle-Jlück jeden erfreut!Det könnt' sein frischer Morjentau,Oder'n Blick: Reh und Rad - Aug in Aug.Und wenn allet janz besonders stimmt:Een Eisvogelflügelchen, dat winkt.So radeln wa dem Riecher nachEntspannt zur Arbeit, in den Tach.Dort anjekomm' und jut jeparkt,Startet's Menschleins Arbeitspart.Det smarte Eselchen hinjejenErholt sich, träumt von Rückfahrtswejen.Endlich isses dann so weitUnd det Radl jrinst janz breit!Könnt's ruhig glooben, liebe Leut','s hat jejrüßt mit Klingelläut'n.So radeln wa nach FeiaamdJanz sinnbildlich dann Arm in Arm.Und wieda hält unsa'n Jenießa-LaufWeder Fuchs, Reh oder Reiher auf.Wir leben sehr im Hier und JetztUnd jeniessen de Fahrt - Det fetzt!!!Ratzfatz sind wa denn zu Haus,Machen alle Lichter aus,Lejen uns abends zur Ruh,Machen Oog und Lampen zu.In unsan Träumen wa bejejnenVielen, neuen, schönen Wejen.Bald schon werden wa dann wach:"Morjen, Du neua Radl-Tach!"