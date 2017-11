U5 soll wieder zum IGA-Takt fahren

Marzahn-Hellersdorf.

Die U-Bahn-Linie 5 soll wie zur IGA vom frühen Morgen bis Mittag und am späten Nachmittag im Fünf-Minuten-Takt verkehren. Dies fordert die Bezirksverordnetenversammlung (BVV) und hat in einem Beschluss das Bezirksamt aufgefordert, sich für diesen Takt gegenüber dem Senat stark zu machen. Seit Ende der internationalen Gartenausstellung verkehrt die U5 wieder im Zehn-Minuten-Takt. Die kürzeren Taktzeiten, heißt es in der Begründung zum BVV-Beschluss, seien von den Bewohnern des Bezirks dankbar angenommen worden. Sie hätten maßgeblich dazu beigetragen, Autoverkehr aus den Wohngebieten herauszuhalten.