Gibt es in Ihrem Kiez auch eine Neueröffnung? Dann können Sie uns per E-Mail informieren: leser@berliner-woche.de

Berlin: "Der Größte in kleinen Preisen" |Der Discounter ("Der Größte in kleinen Preisen") bietet in Biesdorf ab sofort preiswerte Artikel, unter anderem aus den Bereichen Dekoration, Körperpflege, Fashion und Heimwerken, an.