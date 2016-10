Postzustellung, wenn überhaupt nach 16.00 Uhr

Es war einmal, so fangen alle Märchen an. Es gab Zeiten, da wurde die Post bis ca. 14.00 Uhr zugestellt. Heute erfolgt die Zustellung auch an Samstagen grundsätzlich nach 16.00 Uhr. Wird Post am Montag erwartet, erfolgt die Zustellung meistens am Dienstag. Man muss auch Glück haben die Post im eigenen Briefkasten zu finden und nicht bei irgendeinem Nachbarn.

In dem Maße wie die Gebühren erhöht wurden, hat sich der Service verschlechtert.

