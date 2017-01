Auf den Fasching vorbereiten

Berlin: Der Blankenburger |

Blankenburg. In der Faschingszeit bietet der Kinder- und Jugendklub „Der Blankenburger“ mehrere Veranstaltungen an. In der Gernroder Straße 6 können die Besucher am 6. Februar ab 16 Uhr zum Beispiel erfahren, wie man sich zum Fasching schminken kann. Am 8. Februar ab 16 Uhr können Kinder lernen, wie sie Faschingskrapfen backen. Familien können sich außerdem schon einmal den 23. Februar vormerken. An diesem Tag findet ab 16 Uhr im Rahmen des Familien-Cafés die Faschingsparty im „Blankenburger“ statt. Weitere Informationen unter 474 27 72. BW