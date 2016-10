Berlin: Der Blankenburger |

Blankenburg. Das 10. „Blankenburger Gruselfest“ findet am 31. Oktober ab 16 Uhr statt. Im Kinder- und Jugendklub „Der Blankenburger“ in der Gernroder Straße 6 sind Familien willkommen, sich Gruselgesichter schminken zu lassen. Sie können sich an einem Gruselbuffet stärken und schaurigen Geschichten an der Feuerschale lauschen. Weitere Informationen unter 474 27 72. BW