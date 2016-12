Langweilige Weihnachtskarten?

Wer mag sie wirklich, diese langweiligen 0815-Karten mit "wir wünschen Euch"? Ich selber freue mich über jede Karte, aber am meisten doch über was selbst Gedachtes oder Gemachtes. Und weil es mir Spaß macht, zu reimen, dürfen sich meine Lieben immer öfter über meine Verse amüsieren. Klar, die sind keine Dichtkunst, aber mit Freude gemacht und verschickt. Beispiel als Anregung? Gern doch:



Weihnachtsmeise



Eine kleine Weihnachtsmeise

schick ich auf eine lange Reise:

übers Land zu Euch nach Haus,

sie richtet unsere Wünsche aus.



Singt für Euch ein Weihnachtslied

bevor sie wieder heimwärts fliegt.

Und bitte gebt paar Körner ihr,

zwitschernd dankt sie Euch dafür.





Mit Freunden wird sie weiter reisen,

laut schallen ihre frohen Weisen,

bis hinauf zum Weihnachsmann,

Gern hört er ihre Wünsche an:



Nicht so kalt der Winter werde,

zum Picken öfter weiche Erde

bei Schnee ein volles Futterhaus

damit kommen wir gern aus.

Im Frühling singen wir dann wieder

aus voller Kehle unsre Lieder!



Das ist zu machen, sagt er drauf,

ich trage es den Kindern auf:

sie füttern Euch im Winter gern

mit Samenkorn und Apfelkern.



Frohe Weihnacht solls nun werden,

für alle ringsherum auf Erden.

Weihnachtstern, leucht´ recht hell,

Meislein, komm nach Hause schnell!







Kreative Vorweihnachtsfreuden allen Lesern!

Gefällt mir

0