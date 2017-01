Berlin: Evangelische Gemeinde Blankenburg |

Blankenburg. Unter dem Motto „Tanzen im Winter“ fordert die evangelische Kirchengemeinde die Blankenburg am Sonnabend, 14. Januar, zum Tanz auf. Getanzt werden ab 17.45 Uhr in den Gemeinderäumen in Alt-Blankenburg 17 nämlich vor allem schottische Tänze (Ceilidh). Vorkenntnisse sind nicht nötig. BW