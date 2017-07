Sommerfest im Gemeindegarten

Blankenburg

. Die evangelische Gemeinde Blankenburg veranstaltet am 16. Juli ihr Kirchweihfest. Thema ist in diesem Jahr das Mittelalter. Um 14 Uhr geht es mit einem Familiengottesdienst in der Blankenburger Kirche los. Danach erwartet die Gäste ein buntes Programm im Gemeindegarten in Alt-Blankenburg 17. Die Besucher können sich auf mittelalterliche Wettbewerbe, Bastelangebote und einen Trödelmarkt freuen. Natürlich gibt es auch viel Musik. Weitere Informationen unter www.kirche-blankenburg.de