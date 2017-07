Blankenburg.

Damit Kindern aus Blankenburg in den Sommerferien nicht langweilig wird, macht die Kinder- und Jugendfreizeitstätte „Der Blankenburger“ den ganzen Sommer über Ferienangebote. Am 24. und 25. Juli stehen zum Beispiel ab 10 Uhr „Piratenfeste“ auf dem Programm. Weiterhin sind Neptun- und Märchenfeste, aber auch viele Kreativ-Aktionen geplant. Informationen zu den Ferienangeboten im Klub an der Gernroder Straße 6 gibt es unter

474 27 72 und auf www.der-blankenburger.de