An der Jurte weiterbauen

Blankenburg.

In den Pfingstferien macht der Kinder- und Jugendklub „Der Blankenburger“ in der Gernroder Straße 6 wieder spezielle Angebote. So können am 6. Juni ab 16 Uhr von Kindern und Jugendlichen zum Beispiel Lesezeichen gestaltet werden. Am 7. Juni ab 10 Uhr werden „Holzflatterlinge“ bemalt, und ab 16 Uhr sind Interessierte dann eingeladen, weiter an der Jurte zu bauen. Diese entsteht seit dem vergangenen Jahr im Garten. Schließlich sind Kinder mit ihren Eltern oder Großeltern am 8. Juni ab 16 Uhr zum Familiencafé des „Blankenburgers“ willkommen. Weitere Informationen unter

474 27 72.