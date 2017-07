Blankenburg

. Das diesjährige Familiensommerfest in der Anlage Blankenburg wird am 15. Juli ab 15 Uhr unter dem Motto „Blumen verändern die Welt“ veranstaltet. Zum Fest sind Interessierte in den Grünkardinalweg 67 eingeladen. Unter anderem gibt es Spiel, Spaß und Unterhaltung für Kinder. Mehr über die größte zusammenhängende Siedlung dieser Art in Berlin ist auf www.anlage-blankenburg.de zu erfahren.