Am Ende wieder nicht belohnt

Blankenburg. Am ersten Spieltag wurde man bei Blau-Weiß Spandau spät bestraft, vergangenen Sonntag beim Spiel gegen den SC Staaken II schon wieder. Erst in der 90. Minute erzielte Rinke den 3:2- Siegtreffer für die Gäste per Foulelfmeter.



Am 10. September gastiert Blankenburg beim TSV Mariendorf 97 II. Anpfiff ist um 14.30 Uhr

im Volkspark Mariendorf.

Gefällt mir