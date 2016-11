Blankenburg rutscht ab

Blankenburg. Bezirksligist SG Blankenburg ist nach einer 0:2-Niederlage gegen Meteor 06 am vergangenen Sonntag auf einen Abstiegsplatz abgerutscht. Am Sonntag tritt die SG beim TSV Mariendorf II im Volkspark Mariendorf an.

