Sprung auf die sicheren Plätze

Blankenburg. Durch den Sieg gegen Normannia 08 gelang der SGB der Sprung aus dem Keller. Normannia ging zunächst in Führung, doch Blankenburgs Goalgetter Leps glich noch vor der Pause aus (33.). In der zweiten Halbzeit ging es hin und her, erst ein verwandelter Foulelfmeter von Knorr (85.) brachte die Entscheidung.



Der Gegner im letzten Heimspiel der Saison heißt Lichtenrader BC (Sonntag, 15 Uhr). NW

