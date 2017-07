Schulweg muss sicherer werden

Blankenburg

. Wie kann in der Rudelsburgstraße die Querungssicherheit für Fußgänger, insbesondere für Kinder erhöht werden? Das soll das Bezirksamt im Auftrag der BVV prüfen. Die Rudelsburgstraße ist in der Zeit des Berufsverkehrs sehr stark frequentiert. Viele Kinder aus dem Wohngebiet westlich dieser Straße müssen sie auf dem Weg zur Schule überqueren. Im Bereich der Rhönstraße, in dem sich die einzige S-Bahnunterführung weit und breit befindet, ist die Rudelsburgstraße aber sehr breit. Für Kinder ist es deshalb nicht ungefährlich, diese im Berufsverkehr viel befahrene Straße zu überqueren. Das Bezirksamt soll prüfen, wie es hier sicherer werden kann, das beschlossenen die Verordneten auf Antrag der CDU-Fraktion.