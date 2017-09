Botanischer Volkspark Blankenfelde lädt zum Herbstfest ein

Blankenfelde. Zu einem Herbstfest lädt die Grün Berlin GmbH am 1. Oktober in den Botanischen Volkspark in der Blankenfelder Chaussee 5 ein.

Weitere Informationen gibt es auf http://asurl.de/13j4

Zum Feiern geöffnet ist der Volkspark von 12 bis 18 Uhr. Im Herbst zeigt sich die Natur noch einmal von ihrer schönsten Seite. In den Gärten und auf den Feldern werden Obst, Feldfrüchte und Getreide geerntet, und die Bäume schmücken sich mit ihrem farbigen Laub. Traditionell finden im Herbst auch die Erntedankfeste statt. An diesen Brauch knüpft das Herbstfest im Volkspark an, das von der landeseigenen Grün Berlin GmbH veranstaltet wird. Die Gesellschaft ist seit Januar 2011 für den Betrieb und die weitere Entwicklung des Volksparks Blankenfelde zuständig.Zum Herbstfest werden auf dem 34 Hektar großen Gelände Führungen angeboten. Die Besucher können dabei mehr über die geologische Wand, das Arboretum, die Hochgewächshäuser oder die Staudenbeete erfahren. Weiterhin gibt es Kräuterwanderungen, Spiele in der Natur, einen Ernteeinsatz auf dem Kartoffelacker und Möhrenfeld sowie eine Honigverkostung in der Imkerei. Auch Marktstände mit Obst, Gemüse, Handarbeiten und vielem mehr fehlen dabei nicht. Auf der Festwiese können die Besucher der Musik lauschen und sich Kuchen und Gegrilltes schmecken lassen.