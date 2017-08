Sommerliche Kräuter finden

Berlin: Botanischer Volkspark |

Blankenfelde. Eine Wildkräuterwanderung durch den Botanischen Volkspark Blankenfelde veranstaltet die Grün Berlin GmbH am 13. August von 10 bis etwa 13 Uhr. In diesen Tagen stehen viele Wildkräuter in voller Blüte. Sie besitzen jetzt die meisten Inhaltsstoffe. Die Teilnehmer können sich bei einem Spaziergang durch den Botanischen Volkspark von der Heilpraktikerin Dorothea Heckl zeigen lassen, welche Kräuter das sind und was man aus ihnen herstellen kann. Es wird gebeten, eine Schere, ein Taschenmesser und einen Stoffbeutel mitzubringen. Anmeldung unter 0179 918 16 15. BW