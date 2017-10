Bohnsdorf.

Bei einem Unfall in der Waltersdorfer Straße ist am 17. Oktober ein 72-Jähriger schwer verletzt worden. Der Rentner war gegen 20 Uhr mit seinem Nissan in Richtung Buntzelstraße unterwegs. Beim Linksabbiegen in die Schulzendorfer Straße geriet er nach Zeugenaussagen in den Gegenverkehr und prallte mit einem Opel zusammen. Dessen Fahrerin erlitt leichte Verletzungen, die ambulant behandelt wurden. Der Unfallverursacher kam mit schwereren Verletzungen ins Krankenhaus.