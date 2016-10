Ticketautomat zerstört

Berlin: S-Bahnhof Altglienicke |

Bisher unbekannte Täter haben den Fahrkartenautomaten auf dem S-Bahnhof Altglienicke zerstört. Der Führer einer S-Bahn hatte am 19. Oktober gegen 4.20 Uhr den zerstörten Automaten entdeckt und die Polizei alarmiert. Bei der Spurensicherung wurde schnell klar, dass er gesprengt wurde, um an die Geldkassette zu gelangen. Einzelne Trümmer waren mehrere Meter weit geschleudert worden. Wegen der Spurensicherung fuhren die S-Bahnen bis 8.30 Uhr ohne Halt in Altglienicke durch.