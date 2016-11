Gedenken an Absturzopfer

Berlin: Gedenktafel |

Bohnsdorf. Mit einer Gedenkveranstaltung wird am 12. Dezember an eines der schwersten Flugzeugunglücke der Zivilluftfahrt der DDR erinnert. Vor 30 Jahren stürzte beim Landeanflug auf den Flugplatz Berlin-Schönefeld ein Passagier-Flugzeug der Aeroflot ab. Unter den 72 Todesopfern waren fast alle Schüler einer Schweriner 10. Klasse, die sich auf dem Rückflug von einer Klassenfahrt befanden. Seit 2011 erinnert eine Gedenktafel in der Nähe der Absturzstelle daran. Das Bezirksamt und die Bezirksverordnetenversammlung Treptow-Köpenick legen am 12. Dezember um 11 Uhr an der Tafel, in der Waltersdorfer Straße, Ecke Waldstraße (Wendeschleife Bus 263, Bushaltestelle Waldstraße/Stadtgrenze) einen Kranz nieder. Schüler der Fritz-Kühn-Schule sowie der Joseph-Schmidt-Musikschule gestalten die Veranstaltung mit. bey