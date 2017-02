Berlin: Kulturküche Bohnsdorf |

Bohnsdorf. Am 18. Februar findet in der Kulturküche Bohnsdorf, Dahmestraße 33, die 11. Linedanceparty statt. Beginn ist um 18 Uhr. Linedance ist ein Gruppentanz, bei dem die Tänzer in Reihen und Linien vor- und nebeneinander tanzen. Er wurde in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts in den USA populär, wird aber trotzdem zu den eigentlich älteren Country- und Westerntänzen gezählt. Der Eintritt kostet vier Euro, Auskünfte unter 67 89 61 91. RD