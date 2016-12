Preisskat für die Jugendfeuerwehr

Bohnsdorf.

Auch in diesem Jahr findet wieder der traditionelle Weihnachtspreisskat zugunsten der Jugendarbeit der Freiwilligen Feuerwehr Bohnsdorf statt. Die Veranstaltung geht allerdings erst nach Weihnachten, am Mittwoch, 28. Dezember, ab 19 Uhr über die Bühne. Der Kampf an den Tischen wird in der Feuerwache Bohnsdorf, Waltersdorfer Straße 107, durchgeführt. Interessierte melden sich unbedingt per E-Mail: bastian@ff-bohnsdorf.de oder unter67 68 96 00 (AB) an.