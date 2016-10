"Weihnachten im Schuhkarton" startet in Treptow-Köpenick

Bürger in Treptow-Köpenick können ab sofort ihre Geschenkpäckchen für "Weihnachten im Schuhkarton" zu einer von mehreren Abgabestellen bringen. Die Sammelaktion findet in diesem Jahr zum 21. Mal im deutschsprachigen Raum statt. Im vergangenen Jahr wurden im Rahmen der globalen Geschenkaktion rund 11,2 Millionen Kinder erreicht.

Jeder kann mitmachen!

Auch einzelne Sachspenden gefragt

Abgabestellen in Treptow-Köpenick:

Julia und Tobias-B. Ottmar sind bereits zum fünften Mal ehrenamtlich als Abgabestelle dabei. „Ich habe bei den Verteilungen Kinder getroffen, die mit ihren fünf Geschwistern in einem Raum hausen mussten – ohne fließendes Wasser und Strom“, berichtet Tobias-B. Ottmar. „Die meisten Mädchen und Jungen leiden unter vielfältigen Entbehrungen. Ein liebevoll gepackter Schuhkarton, der von Menschen vor Ort überreicht wird, schenkt in dieser Situation Hoffnung und drückt Zuneigung aus“. Verteilt werden die Päckchen zielgerichtet von Kirchengemeinden unterschiedlicher Konfessionen, u. a. in Osteuropa. Sie wählen die zu beschenkenden Kinder oft in Zusammenarbeit mit den Sozialbehörden aus. Die lokalen Verteilpartner laden die Kinder auch zu weiteren Angeboten ein. „Hieraus entwickeln sich häufig individuelle Beziehungen, die den Familien Halt und Kraft geben. An einigen Orten entstehen zudem neue Initiativen, die bedürftige Familien mit lebensnotwendigen Dingen, wie Nahrung, Kleidung und Schulbildung, versorgen – auch über die Weihnachtszeit hinaus“, berichtet Ottmar, der bereits Verteilungen in Bulgarien, Georgien, der Mongolei, Polen, Rumänien und der Slowakei mitbegleiten konnte.Mitmachen ist ganz einfach: Deckel und Boden eines Schuhkartons separat mit Geschenkpapier bekleben oder vorgefertigten Schuhkarton unter www.jetzt-mitpacken.de bestellen. Das Päckchen mit neuen Geschenken für einen Jungen oder ein Mädchen der Altersklasse zwei bis vier, fünf bis neun oder zehn bis 14 Jahren füllen. Bewährt hat sich eine Mischung aus Kleidung, Spielsachen, Schulmaterialien, Hygieneartikeln und Süßigkeiten. Packtipps und Hinweise, was nicht eingepackt werden sollte, sind in den ausliegenden Flyern oder im Internet unter www.weihnachten-im-schuhkarton.org zu finden. Ist der Karton gepackt, wird er bis spätestens 15.11. zu einer der Abgabestellen gebracht. Für die Schulung der Ehrenamtlichen, den Transport und die Weiterentwicklung der Aktion empfiehlt Geschenke der Hoffnung eine Spende von 8 Euro pro beschenktem Kind. Diese kann bei den Abgabeorten mit abgegeben oder überwiesen werden (Geschenke der Hoffnung, IBAN: DE12 3706 0193 5544 3322 11, BIC: GENODED1PAX, Verwendungszweck: 300500/Weihnachten im Schuhkarton).„Wer keine Zeit zum Packen hat, kann uns auch Sachspenden zur Verfügung stellen, mit denen wir weitere Schuhkartons füllen können“, sagt Ottmar. Durch die weltweite Aktion wurden seit 1993 bereits über 135 Millionen Kinder in mehr als 150 Ländern erreicht.Autohaus Zellmann, Rudower Str. 25-29, 12524 BerlinFamilie Ottmar, Richterstr. 3, 12524 Berlin, 030-88 76 50 86, wis-berlin@gmx.deFreie evangelische Gemeinde, Handjerystr. 29-31, 12489 BerlinProjekt A+, Ehrenfelder Platz 1, 12524 BerlinThalia im Forum Köpenick, Bahnhofstr. 33-38, 12555 BerlinFragen rund ums Päckchenpacken werden auch auf dieser Hotline beantwortet: 030-76 883 883 (Mo-Fr 8-20 Uhr und Sa 9-15 Uhr)