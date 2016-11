Berlin: Stadtteilbibliothek Reinickendorf-West |

Reinickendorf. „Schere – Wort – Papier“ heißt ein Schreibworkshop der Autorin Dagmara Kraus am Freitag, 25. November, von 16 bis 18 Uhr in der Stadtteilbibliothek West, Auguste-Viktoria-Straße 15-17. Das Angebot richtet sich an Mädchen und Jungen im Alter ab zwölf Jahren und ist ein Projekt des Quartiersmanagements in Zusammenarbeit mit dem Deutsch-Polnischen-Hilfswerk. bm