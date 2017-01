Vortrag zum Trickbetrug

Reinickendorf.

Unter dem Titel „Lass keinen Fremden rein! Schutz vor Trickbetrug im Alter“ lädt die Kontaktstelle PflegeEngagement zu einem Vortrag am Montag, 23. Januar, von 15.30 bis 17.30 Uhr in das WohnAktiv!-Haus, Zobeltitzstraße 117, ein. Trickbetrüger erschleichen sich an der Wohnungstür das Vertrauen oftmals älterer Menschen und nutzen dann deren Gutgläubigkeit schamlos aus. Immer wieder hört man von Betrugsfällen – doch wie schützt man sich davor? Die Veranstaltung informiert über die Tricks von Gaunern und Betrügern, das richtige Verhalten an der Wohnungstür gegenüber Fremden und den Schutz vor Taschendiebstahl und Handtaschenraub. Das Angebot richtet sich nicht nur an ältere Menschen, sondern auch an Angehörige und betreuende Personen. Referent ist ein ehemaliger Polizeibeamter und Berater für Seniorensicherheit. Die Veranstaltung ist kostenlos. Es wird um Anmeldung gebeten unter41 74 57 52 oder pflegeengagement@unionhilfswerk.de